ПСЖ намерен подписать Сери

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ПСЖ намерен подписать СериПСЖ намерен подписать полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, парижане рассматривают 26-летнего хавбека "орлят" в качестве подмены Тиаго Мотте и Марко Верратти. Ивуариец, который ранее был близок к переходу в каталонскую "Барселону", может обойтись вице-чемпиону Франции минимум в 40 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ отказался от приобретения Фабиньо. | soccernews.ru

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