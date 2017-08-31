ПСЖ намерен подписать Сери

ПСЖ намерен подписать полузащитника "Ниццы" Жана-Мишеля Сери, информирует L'Equipe.

По сведениям издания, парижане рассматривают 26-летнего хавбека "орлят" в качестве подмены Тиаго Мотте и Марко Верратти. Ивуариец, который ранее был близок к переходу в каталонскую "Барселону", может обойтись вице-чемпиону Франции минимум в 40 миллионов евро.

Напомним, ПСЖ отказался от приобретения Фабиньо. | soccernews.ru