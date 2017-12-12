ПСЖ намерен подписать ведущего игрока "Милана"

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ПСЖ намерен подписать ведущего игрока "Милана"Французский ПСЖ намерен подписать голкипера итальянского "Милана" Джанлуиджи Доннарумму, информирует fichajes.com.

По сведениям источника, парижане планируют воспользоваться разгоревшимся кризисом в отношениях 18-летнего вратаря с его клубом. Поэтому вполне возможно, что "красно-синие" сделают предложение по перспективному игроку уже в зимнее трансферное окно.

Напомним, вингер ПСЖ желает перейти в "Реал". | soccernews.ru

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