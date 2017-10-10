ПСЖ намерен продать одного из своих ведущих игроков в Китай

Теги псжанхель ди мария

ПСЖ намерен продать одного из своих ведущих игроков в КитайФранцузский ПСЖ планирует расстаться со своим вингером Анхелем Ди Марией уже в зимнее трансферное окно, информирует TMW.

По сведениям источника, парижане рассчитывают продать аргентинца одному из китайских клубов. За 29-летнего футболиста "красно-синие" планируют получить не менее 50-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ди Мария отметился 1 результативной передачей в 6 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ нацелился на ключевого хавбека "Челси". | soccernews.ru

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