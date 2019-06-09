ПСЖ намерен продлить контракт с Неймаром

ПСЖ предложил новый контракт бразильскому нападающему Неймару, сообщает Téléfoot.

По сведениям издания, клуб предложил футболисту соглашение до лета 2023 года с улучшенными финансовыми условиями. Впрочем, форвард взял время на размышление. Ранее сообщалось, что Неймар разочарован переходом в парижский клуб и надеется вернуться в Испанию, где им интересуются "Реал" и "Барселона".

В минувшем сезоне 27-летний Неймар провел за ПСЖ 28 матчей во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал 13 результативных передач. Его контракт с клубом действителен до лета 2022 года.

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