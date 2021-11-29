ПСж намерен продлить Маркиньоса
Фото: инстаграм Маркиньоса/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" хочет продлить контракт с бразильским защитником Маркиньосом, сообщает RMC Sport.
По сведениям источника, французский клуб уже начал переговоры с футболистом о продлении соглашения до 2026 года. Нынешний контракт игрока истекает летом 2024 года.
В нынешнем сезоне 26-летний Маркиньос провел за ПСЖ 15 матчей за парижан во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
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|5
|Ницца
|28
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|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13