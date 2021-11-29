ПСж намерен продлить Маркиньоса

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ПСж намерен продлить Маркиньоса

Фото: инстаграм Маркиньоса/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" хочет продлить контракт с бразильским защитником Маркиньосом, сообщает RMC Sport.

По сведениям источника, французский клуб уже начал переговоры с футболистом о продлении соглашения до 2026 года. Нынешний контракт игрока истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне 26-летний Маркиньос провел за ПСЖ 15 матчей за парижан во всех турнирах, забил три гола и отдал одну результативную передачу.

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