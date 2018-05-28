ПСЖ намерен расчистить раздевалку под Неймара

Теги псжнеймархавьер пасторе эдинсон кавани

ПСЖ намерен расчистить раздевалку под НеймараРуководство ПСЖ намерено расчистить раздевалку своей команды под ее главную звезду Неймара, информирует sport.es.

По сведениям издания, парижане намерены сделать все, чтобы 26-летний нападающий чувствовал себя на "Парк де Пренс" комфортно и не задумывался об уходе в другой клуб. Первым шагом для этого станет расставание с полузащитником Хавьером Пасторе и ведущим бомбардиром Эдинсоном Кавани, которые имеют натянутые отношения с бразильцем.

Напомним, Неймар прокомментировал свой возможный переход в "Реал". | soccernews.ru

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