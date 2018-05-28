ПСЖ намерен расчистить раздевалку под Неймара

Руководство ПСЖ намерено расчистить раздевалку своей команды под ее главную звезду Неймара, информирует sport.es.

По сведениям издания, парижане намерены сделать все, чтобы 26-летний нападающий чувствовал себя на "Парк де Пренс" комфортно и не задумывался об уходе в другой клуб. Первым шагом для этого станет расставание с полузащитником Хавьером Пасторе и ведущим бомбардиром Эдинсоном Кавани, которые имеют натянутые отношения с бразильцем.

Напомним, Неймар прокомментировал свой возможный переход в "Реал". | soccernews.ru