ПСЖ намерен расстаться с Буффоном

Вратарь ПСЖ Джанлуижди Буффон, скорее всего, покинет клуб по окончании текущего сезона, сообщает Corriere dello Sport.

По сведениям издания, парижане передумали продлевать с легендарным голкипером контракт, который истекает в июне этого года.

Руководство столичного гранда осталось разочаровано игрой 41-летнего итальянца в последних матчах, в том числе в ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед", в котором опытный страж ворот допустил результативную ошибку.

Буффон провёл 21 игру в составе ПСЖ и пропустил в них 15 голов.

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