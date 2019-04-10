ПСЖ намерен расстаться с Буффоном
Вратарь ПСЖ Джанлуижди Буффон, скорее всего, покинет клуб по окончании текущего сезона, сообщает Corriere dello Sport.
По сведениям издания, парижане передумали продлевать с легендарным голкипером контракт, который истекает в июне этого года.
Руководство столичного гранда осталось разочаровано игрой 41-летнего итальянца в последних матчах, в том числе в ответном поединке 1/8 финала Лиги Чемпионов против "Манчестер Юнайтед", в котором опытный страж ворот допустил результативную ошибку.
Буффон провёл 21 игру в составе ПСЖ и пропустил в них 15 голов.
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|Наполи
|31
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|Интер Милан
|31
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|4
|Милан
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|Рома
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|30
|49
|8
|Торино
|31
|49
|9
|Сампдория
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|Фиорентина
|31
|39
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|Сассуоло
|31
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|12
|Кальяри
|31
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|Дженоа
|31
|34
|14
|Парма
|31
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|Удинезе
|30
|32
|16
|СПАЛ
|31
|32
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|Болонья
|31
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|Эмполи
|31
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|Фрозиноне
|31
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|20
|Кьево
|31
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