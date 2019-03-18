ПСЖ намерен расстаться с Буффоном, Алвесом и Кавани

Руководство ПСЖ приняло решение омолодить состав в летнее трансферное окно, сообщает L`Equipe.

По сведениям издания, клуб не будет продевать истекающие летом контракт с 41-летним вратарем Джанлуиджи Буффоном и 35-летним защитником Дани Алвесом. Кроме того, ПСЖ намерен продать 34-летнего защитника Тьяго Силву и 32-летнего нападающего Эдинсона Кавани.

Напомним, что ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции, но при этом вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв "Манчестер Юнайтед" по сумме двух встреч (2:0, 1:3).

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