ПСЖ намерен расстаться с Буффоном, Алвесом и Кавани
Руководство ПСЖ приняло решение омолодить состав в летнее трансферное окно, сообщает L`Equipe.
По сведениям издания, клуб не будет продевать истекающие летом контракт с 41-летним вратарем Джанлуиджи Буффоном и 35-летним защитником Дани Алвесом. Кроме того, ПСЖ намерен продать 34-летнего защитника Тьяго Силву и 32-летнего нападающего Эдинсона Кавани.
Напомним, что ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции, но при этом вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв "Манчестер Юнайтед" по сумме двух встреч (2:0, 1:3).
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|Лилль
|29
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|Марсель
|29
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|5
|Сент-Этьен
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|Реймс
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|Монпелье
|29
|42
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|Ренн
|28
|41
|9
|Ницца
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|Страсбур
|29
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|11
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|Анжер
|29
|36
|13
|Бордо
|29
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|Тулуза
|29
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|Монако
|29
|30
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|Амьен
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|18
|Генгам
|29
|22
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|Дижон
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|20
|ФК Кан
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