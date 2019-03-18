ПСЖ намерен расстаться с Буффоном, Алвесом и Кавани

Теги псжджанлуиджи буффонэдинсон кавани дани алвес

ПСЖ намерен расстаться с Буффоном, Алвесом и Кавани

Руководство ПСЖ приняло решение омолодить состав в летнее трансферное окно, сообщает L`Equipe.

По сведениям издания, клуб не будет продевать истекающие летом контракт с 41-летним вратарем Джанлуиджи Буффоном и 35-летним защитником Дани Алвесом. Кроме того, ПСЖ намерен продать 34-летнего защитника Тьяго Силву и 32-летнего нападающего Эдинсона Кавани.

Напомним, что ПСЖ уверенно лидирует в чемпионате Франции, но при этом вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв "Манчестер Юнайтед" по сумме двух встреч (2:0, 1:3).

Не пропустите: ПСЖ теряет двух основных защитников. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Интер" готов расстаться с Икарди за 80 миллионов евро

"Интер" готов расстаться с Икарди за 80 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 28 77
2 Лилль Лилль 29 57
3 Лион Лион 29 53
4 Марсель Марсель 29 47
5 Сент-Этьен Сент-Этьен 29 46
6 Реймс Реймс 29 46
7 Монпелье Монпелье 29 42
8 Ренн Ренн 28 41
9 Ницца Ницца 29 41
10 Страсбур Страсбур 29 39
11 Ним Ним 28 37
12 Анжер Анжер 29 36
13 Бордо Бордо 29 34
14 Тулуза Тулуза 29 32
15 Нант Нант 28 31
16 Монако Монако 29 30
17 Амьен Амьен 29 29
18 Генгам Генгам 29 22
19 Дижон Дижон 29 21
20 ФК Кан ФК Кан 29 20
Полная таблица

топ-5 тегов