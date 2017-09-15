ПСЖ намерен расстаться с Ди Марией, Дракслером и еще тремя игроками

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ПСЖ намерен расстаться с Ди Марией, Дракслером и еще тремя игрокамиФранцузский ПСЖ начал работу по приведению бюджета клуба в соответствие с правилами финансового Fair Play.

Как информирует El Mundo Deportivo, парижане уже определили пять футболистов, с которыми клуб будет готов расстаться за достойную компенсацию. В их число вошли: Анхель Ди Мария, Юлиан Дракслер, Хавьер Пасторе, Лукас Моура и Кевин Трапп. Ожидается, что они смогут покинуть команду уже ближайшей зимой.

Напомним, Менье хочет увидеть в ПСЖ Куртуа. | soccernews.ru

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