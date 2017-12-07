ПСЖ намерен расстаться с Эмери, ему на замену клуб рассматривает семь кандидатур

По окончанию текущего сезона французский ПСЖ планирует расстаться со своим главным тренером Унаи Эмери.

Как информирует FootMercato, после поражения парижан в Мюнхене от местной "Баварии" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Чемпионов руководство "красно-синих" разочаровалось в способности 46-летнего специалиста добиться успеха с командой. Ему на замену в настоящее время в клубе рассматривают семерых кандидатов: Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Антонио Конте ("Челси"), Диего Симеоне ("Атлетико"), Жозе Моуриньо ("Манчестер Юнайтед"), Луис Энрике (без клуба), Маурисио Почеттино ("Тоттенхэм") и Андре Виллаш-Боаш (без клуба) .

Напомним, ПСЖ потерял Тиаго Силву. | soccernews.ru