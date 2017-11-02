ПСЖ намерен расстаться с Эмери из-за Неймара

Французский ПСЖ намерен расстаться со своим главным тренером Унаи Эмери из-за главной звезды команды Неймара.

Как информирует football.fr, отношения между наставником и бразильцем ухудшаются едва ли не каждый день. При этом 25-летний вингер попросту не может переносить испанского специалиста на дух. Учитывая сложившуюся ситуацию, руководство парижан уже начало поиски кандидатуры для замены Эмери.

Напомним, ПСЖ уже обеспечил себе выход в 1/8 финала Лиги Чемпионов. | soccernews.ru