ПСЖ намерен расстаться с пятью своими игроками

В текущее трансферное окно французский ПСЖ намерен расстаться сразу с пятью своими игроками, информирует Le Parisien.

По сведениям издания, этим летом клуб планирует продать защитника Сержа Орье, полузащитников Гжегожа Крыховяка и Хатема Бен Арфу и вингера Хесе Родригеса. Кроме того, если парижанам удастся заполучить форварда "Монако" Килиана Мбаппе, сменить команду должен будет и Анхель Ди Мария, еще в прошлом сезоне считавшийся одним из лидеров ПСЖ.

Напомним, ПСЖ может в очередной раз "насолить" "Барселоне". | soccernews.ru