ПСЖ намерен расстаться с защитником команды
Защитник ПСЖ Томас Менье, скорее всего, перейдет в другой клуб. Об этом сообщает Le Parisien.
Французский клуб не собирается предлагать 27-летнему бельгийцу новый контракт. Действующее соглашение истекает летом 2020 года. Ориентировочная стоимость игрока - 35 миллионов евро.
В нынешнем сезоне Менье участвовал в 24 матчах, отметившись 4 голами и 1 ассистом.
ПСЖ в турнирной таблице занимает лидирующее место в чемпионате Франции.
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|Команда
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|Марсель
|26
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|6
|Реймс
|26
|41
|7
|Монпелье
|26
|38
|8
|Страсбур
|26
|37
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|Ренн
|26
|37
|10
|Ницца
|26
|37
|11
|Ним
|26
|36
|12
|Анжер
|26
|33
|13
|Бордо
|26
|32
|14
|Нант
|26
|30
|15
|Тулуза
|26
|28
|16
|Монако
|26
|25
|17
|Амьен
|26
|24
|18
|ФК Кан
|26
|20
|19
|Дижон
|25
|20
|20
|Генгам
|26
|18