ПСЖ намерен расстаться с защитником команды

Защитник ПСЖ Томас Менье, скорее всего, перейдет в другой клуб. Об этом сообщает Le Parisien.

Французский клуб не собирается предлагать 27-летнему бельгийцу новый контракт. Действующее соглашение истекает летом 2020 года. Ориентировочная стоимость игрока - 35 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Менье участвовал в 24 матчах, отметившись 4 голами и 1 ассистом.

ПСЖ в турнирной таблице занимает лидирующее место в чемпионате Франции.

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