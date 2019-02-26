ПСЖ намерен расстаться с защитником команды

1 Теги томас меньепсж

ПСЖ намерен расстаться с защитником команды

Защитник ПСЖ Томас Менье, скорее всего, перейдет в другой клуб. Об этом сообщает Le Parisien.

Французский клуб не собирается предлагать 27-летнему бельгийцу новый контракт. Действующее соглашение истекает летом 2020 года. Ориентировочная стоимость игрока - 35 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне Менье участвовал в 24 матчах, отметившись 4 голами и 1 ассистом. 

ПСЖ в турнирной таблице занимает лидирующее место в чемпионате Франции.

А еще: "Барселона" и "Реал" поборются за игрока ПСЖ | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Троглодит
Троглодит

Если они так поступят, это будет очень глупо. Менье - защитник мирового уровня.

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