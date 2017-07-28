ПСЖ намерен снизить стоимость Неймара до 200 миллионов евро

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ПСЖ намерен снизить стоимость Неймара до 200 миллионов евроФранцузский ПСЖ намерен снизить стоимость форварда каталонской "Барселоны" Неймара до 200 миллионов евро.

Как информирует L'Equipe, с учетом налогов переход 25-летнего нападающего "сине-гранатовых" может обойтись парижанам в свыше чем 300 миллионов евро. Однако в стане "красно-синих" такую сумму считают слишком большой для одного игрока, поэтому клуб планирует вступить в переговоры с "Барсой", чтобы снизить трансферную стоимость бразильца.

Напомним, Мотта прокомментировал возможный переход Неймара в ПСЖ| soccernews.ru

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