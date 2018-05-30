ПСЖ намерен удовлетворить финансовые требования Роналду

ПСЖ намерен удовлетворить финансовые требования нападающего "Реала" Криштиану Роналду, сообщает AS.

По сведениям издания, владельцы парижан мечтают об атакующей тройке в лице португальца, а также Неймара и Килиана Мбаппе, поэтому готовы платить пятикратному обладателю "Золотого мяча" огромную зарплату.

Речь идёт о 45 миллионах евро в год. Таким образом, Роналду будет зарабатывать на уровне форварда "Барселоны" Лионеля Месси.

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