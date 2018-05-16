ПСЖ намерен удовлетворить финансовые запросы Рабьо

ПСЖ намерен удовлетворить финансовые запросы своего полузащитника Адриана Рабьо, информирует Paris United.

По сведениям источника, парижане готовы предложить своему 23-летнему хавбеку продлить действующий контракт с увеличением его заработной платы.

На сегодняшний день Рабьо получает в клубе 280 тысяч евро в месяц. Его контракт с ПСЖ рассчитан до лета 2019-го года.

Напомним, ПСЖ и "Милан" могут совершить многомиллионный обмен игроками. | soccernews.ru