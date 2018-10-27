ПСЖ намерен укрепить оборону защитником из АПЛ

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ПСЖ намерен укрепить оборону защитником из АПЛ

ПСЖ нацелился на приобретение защитника "Вест Хэма" Исса Диопа.

Как сообщает ESPN, парижане готовы выложить за 21-летнего француза 50 миллионов евро. Отметим, что Диоп имеет опыт выступлений во Франции, так как до переезда в Англию, он выступал за "Тулузу".

В текущем сезоне на счету Диопа один гол в 9 матчах.

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