ПСЖ намерен укрепить оборону защитником из АПЛ
ПСЖ нацелился на приобретение защитника "Вест Хэма" Исса Диопа.
Как сообщает ESPN, парижане готовы выложить за 21-летнего француза 50 миллионов евро. Отметим, что Диоп имеет опыт выступлений во Франции, так как до переезда в Англию, он выступал за "Тулузу".
В текущем сезоне на счету Диопа один гол в 9 матчах.
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|Монпелье
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|Ницца
|22
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|8
|Марсель
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|Ренн
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|22
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|12
|Бордо
|21
|28
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|Тулуза
|22
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|14
|Анжер
|22
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|Нант
|21
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|16
|Дижон
|21
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|22
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|Монако
|22
|15
|20
|Генгам
|22
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