ПСЖ намерен улучшить предложение для Мбаппе

Теги псжкилиан мбаппе

ПСЖ намерен улучшить предложение для Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не оставляет попыток продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, французский клуб намерен воспользоваться тем, что в 2023 году изменится модель финансовго фейр-плей. Благодаря изменениям клубы смогут тратить на футбольные нужды 90 процентов доходов за три года. Таким образом, если Мбаппе согласится подписать новый контракт, то его зарплата значительно возрастет с лета 2023 года.

Напомним, что нынешний контракт 23-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает ближайшим летом. Фаворитом в борьбе за форварда является мадридский "Реал".

Не пропустите: ПСЖ теряет основного хавбека. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ по двум причинам

Мбаппе может продлить контракт с ПСЖ по двум причинам

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ ПСЖ 27 68
2 Марсель Марсель 28 56
3 Ренн Ренн 28 50
4 Лилль Лилль 28 49
5 Ницца Ницца 28 41
6 Реймс Реймс 28 41
7 Лион Лион 28 40
8 Монпелье Монпелье 28 40
9 Монако Монако 28 40
10 Страсбур Страсбур 27 38
11 Анжер Анжер 28 39
12 Бордо Бордо 28 37
13 Нант Нант 28 37
14 Брест Брест 28 34
15 Метц Метц 28 34
16 Дижон Дижон 28 30
17 Сент-Этьен Сент-Этьен 28 30
18 Ним Ним 28 27
19 Амьен Амьен 28 23
20 Тулуза Тулуза 28 13
Полная таблица

топ-5 тегов