ПСЖ намерен улучшить предложение для Мбаппе
Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен
"Пари Сен-Жермен" не оставляет попыток продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает L’Equipe.
По сведениям источника, французский клуб намерен воспользоваться тем, что в 2023 году изменится модель финансовго фейр-плей. Благодаря изменениям клубы смогут тратить на футбольные нужды 90 процентов доходов за три года. Таким образом, если Мбаппе согласится подписать новый контракт, то его зарплата значительно возрастет с лета 2023 года.
Напомним, что нынешний контракт 23-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает ближайшим летом. Фаворитом в борьбе за форварда является мадридский "Реал".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13