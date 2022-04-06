ПСЖ намерен улучшить предложение для Мбаппе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не оставляет попыток продлить контракт с нападающим Килианом Мбаппе, сообщает L’Equipe.

По сведениям источника, французский клуб намерен воспользоваться тем, что в 2023 году изменится модель финансовго фейр-плей. Благодаря изменениям клубы смогут тратить на футбольные нужды 90 процентов доходов за три года. Таким образом, если Мбаппе согласится подписать новый контракт, то его зарплата значительно возрастет с лета 2023 года.

Напомним, что нынешний контракт 23-летнего Мбаппе с ПСЖ истекает ближайшим летом. Фаворитом в борьбе за форварда является мадридский "Реал".

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