ПСЖ намерен усилиться хавбеком "Милана"

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ПСЖ намерен усилиться хавбеком "Милана"

Полузащитник "Милана" Лукас Пакета стал трансферной целью ПСЖ, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, переманить 22-летнего бразильца в Париж хочет спортивный директор столичного клуба Леонардо.

Стоит отметить, что именно Леонардо занимался переходом Пакеты в "Милан" в январе 2019 года.

В составе "россонери" хавбек провёл 22 матча, забил 1 гол и сделал 4 ассиста. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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