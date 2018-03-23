ПСЖ намерен увести основного игрока "Челси"

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ПСЖ намерен увести основного игрока "Челси"

ПСЖ проявляет интерес к защитнику "Челси" Маркосу Алонсо, сообщает Sport.fr.

По сведениям издания, парижский клуб сделал футболисту очень заманчивое предложение и он отложил вопрос продления контракта с "аристократами". Стоит отметить, что им также интересуются "Барселона", "Реал", "Манчестер Юнайтед" и "Манчестер Сити".

В этом сезоне 27-летний Алонсо провел за "Челси" 40 матчей, забил 7 голов и сделал 3 результативные передачи. Его контракт с "синими" рассчитан до июня 2021 года.

Не пропустите: "Реал" и "Барселона" интересуются защитником "Челси". | http://soccernews.ru

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