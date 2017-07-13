ПСЖ намерен вернуть Сако

Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако может вернуться в ПСЖ, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, парижане готовы подписать 27-летнего центрбека этим летом. Напомним, что француз не входит в планы главного тренера "красных" Юргена Клоппа, в связи с чем не отправится с мерсисайдской командой в турне в Гонконг.

Стоит отметить, что Сако является воспитанником ПСЖ, за основную команду выступал с 2007 по 2013 год.

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