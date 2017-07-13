ПСЖ намерен вернуть Сако

Теги псжливерпульмамаду сако

ПСЖ намерен вернуть Сако

Защитник "Ливерпуля" Мамаду Сако может вернуться в ПСЖ, сообщает The Guardian.

По сведениям издания, парижане готовы подписать 27-летнего центрбека этим летом. Напомним, что француз не входит в планы главного тренера "красных" Юргена Клоппа, в связи с чем не отправится с мерсисайдской командой в турне в Гонконг.

Стоит отметить, что Сако является воспитанником ПСЖ, за основную команду выступал с 2007 по 2013 год. 

Не пропустите: Мангаля может перейти в ПСЖ. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет чемпионат России 2017/2018?
Все опросы

главное

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Квалификация Лиги Чемпионов: ЦСКА сыграет с АЕКом, киевское "Динамо" встретится с "Янг Бойз", "Ницца" будет противостоять "Аяксу"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Монако 38 95
2 ПСЖ 38 87
3 Ницца 38 78
4 Олимпик Лион 38 67
5 Олимпик Марсель 38 62
6 Бордо 38 59
7 Нант 38 51
8 Сент-Этьен 38 50
9 Ренн 38 50
10 Генгам 38 50
11 Лилль 38 46
12 Анжер 38 46
13 Тулуза 38 44
14 Метц 38 43
15 Монпелье 38 39
16 Дижон 38 37
17 ФК Кан 38 37
18 Лорьян 38 36
19 Нанси 38 35
20 Бастия 38 34
Полная таблица

топ-5 тегов