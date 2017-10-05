ПСЖ намерен заполучить форварда, которого видеть в команде желает Неймар

Теги псжарсенал лондоналексис санчеснеймарэдинсон кавани

ПСЖ намерен заполучить форварда, которого видеть в команде желает НеймарФранцузский ПСЖ намерен заполучить форварда, которого видеть в своей команде желает главная звезда парижан Неймар.

Как информирует Le Parisien, еще во время переговоров с "красно-синими" о своем переходе бразилец поставил клуб в известность о том, что он хотел бы, чтобы в будущем его одноклубником стал форвард лондонского "Арсенала" Алексис Санчес. Теперь же, после конфликта Неймара с Эдинсоном Кавани руководство ПСЖ планирует расстаться с уругвайцем и заполучить ему на замену чилийца, выполнив тем самым желание самого дорогого игрока планеты.

Напомним, ПСЖ определился с ценой на Кавани. | soccernews.ru

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