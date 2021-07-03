ПСЖ намерен заработать огромную сумму на продажах игроков
Руководство "Пари Сен-Жермен" планирует продать нескольких футболистов, чтобы поправить финансовое положение клуба, сообщает L’Equipe.
По сведениям источника, французский клуб намерен заработать 180 миллионов евро, чтобы частично покрыть ожидаемые убытки в размере 250 миллионов евро.
Есть вероятность, что ПСЖ продасть 22-летнего нападающего Килиана Мбаппе, который отказался продлевать контракт, истекающий через год.
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|Страсбур
|27
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|11
|Анжер
|28
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|Бордо
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|Нант
|28
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|Метц
|28
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|27
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