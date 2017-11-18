ПСЖ – "Нант" - 4:1 (обзор)

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ПСЖ – "Нант" - 4:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 13-го тура французской Лиги 1 между ПСЖ и "Нантом".

Не пропустите: Эмери переиграл Раньери: ПСЖ дома громит "Нант". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 13 35
2 Монако 13 29
3 Лион 12 25
4 Марсель 12 24
5 Нант 13 23
6 Сент-Этьен 13 18
7 ФК Кан 12 18
8 Монпелье 12 16
9 Бордо 12 16
10 Тулуза 13 16
11 Ренн 13 15
12 Дижон 13 15
13 Труа 13 15
14 Генгам 13 15
15 Анжер 13 14
16 Ницца 12 13
17 Страсбур 13 13
18 Лилль 12 12
19 Амьен 12 12
20 Метц 13 4
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