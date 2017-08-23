ПСЖ: "Наш клуб и Неймар действовали в рамках закона"



Пресс-служба ПСЖ прокомментировала информацию о том, что "Барселона" собирается подать в суд на нападающего парижского клуба Неймара.

"ПСЖ с удивлением узнала о том, что "Барселона" подает в суд на Неймара. Мы заявляем, что наш клуб и Неймара всегда действовали в рамках закона. Мы вновь вынуждены выразить сожалению по поводу такого отношения со стороны "Барселоны", - говорится в заявлении, опубликованном на официальном сайте парижского клуба.

Ранее сообщалось, что "Барселона" намерена отсудить у 25-летнего бразильца 8,5 миллионов евро за нарушение условий контракта.

Напомним, что несколько недель назад Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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