ПСЖ нашел двух кандидатов на замену Мбаппе

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ПСЖ нашел двух кандидатов на замену Мбаппе

ПСЖ рассматривает вариант с продажей нападающего Килиана Мбаппе и определил двух кандидатов ему на замену, сообщает AS.

По сведениям издания, приоритетным вариантом для парижского клуба является форвард "Атлетико" Антуан Гризманн, отступные в контракте которого составляют 200 миллионов евро. Именно за такую сумму ПСЖ готов расстаться с Мбаппе. Вторым вариантом является нападающим "Реала" Карим Бензема.

Ранее сообщалось, что ПСЖ может продать 20-летнего Мбаппе из-за проблем с финансовым фэйр-плей.

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