ПСЖ нашел новый аргумент для Мбаппе, чтобы он остался в клубе

Фото: твиттер Килиана Мбаппе/Автор неизвестен

"Пари Сен-Жермен" не оставляет попыток удержать в составе нападающего Килиана Мбаппе и привел ему новый аргумент, сообщает The Athletic.

По сведениям источника, руководство французского клуба убеждает форварда, что он может перейти в "Реал" позже, а сейчас ему стоит подписать с ПСЖ контракт на 2-3 года с очень выгодными финансовыми условиями. При этом в Мадриде уверены, что Мбаппе присоединится к "Реалу" летом на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 23-летний Мбаппе провел за ПСЖ 42 матча во всех турнирах, забил 33 гола и отдал 22 результативные передачи.

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