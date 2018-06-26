ПСЖ нашел способ переманить лидера "Челси"

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ПСЖ нашел способ переманить лидера "Челси"
ПСЖ продолжает переговоры о покупке французского полузащитника "Челси" Н'Голо Канте, сообщает Tribalfootball.

По сведениям издания, представители парижского клуба пытаются повлиять на футболиста через членов его семьи. Сам игрок намерен остаться в Премьер-лиге, но родственники уже начали убеждать его принять предложение ПСЖ.

Ранее сообщалось, что "Челси" может продать 27-летнего Канте не менее, чем за 100 миллионов евро. Хавбек также входит в сферу интересов "Реала" и "Барселоны".

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