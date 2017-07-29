ПСЖ нашел средства для покупки Неймара

Форвард "Барселоны" Неймар и ПСЖ пытаются обойти правила финансового фэйр-плей, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, бразилец подпишет соглашение с Qatar Sports Investment, как посол ЧМ-2022. По этому контракту Неймар получит 300 миллионов евро, которые он использует для выплаты своей клаусулы.

Напомним, что сумма отступных за Неймара составляет 222 миллиона евро.

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