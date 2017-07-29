ПСЖ нашел средства для покупки Неймара

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ПСЖ нашел средства для покупки Неймара

Форвард "Барселоны" Неймар и ПСЖ пытаются обойти правила финансового фэйр-плей, сообщает Mundo Deportivo.

По сведениям издания, бразилец подпишет соглашение с Qatar Sports Investment, как посол ЧМ-2022. По этому контракту Неймар получит 300 миллионов евро, которые он использует для выплаты своей клаусулы.

Напомним, что сумма отступных за Неймара составляет 222 миллиона евро.

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комментарии
Сергей

МОЖНО ЖЕ БЫЛО БАРСЕ ОБМЕНЯТЬ НЕЙМАРА НА ВЕРАТТИ И 180 МЛН ДАЛА БЫ СВЕРХУ ПСЖ!И ПОТОМ БЫ КУПИЛИ КОУТИНЬО ЗА 100 МЛН И ВСЁ НЕПАРИЛИСЬ БЫ НА СЧЁТ ТРАНСФЕРОВ!ТУПОЕ РУКОВОДСТО БАРСЕЛОНЫ!

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Дмитрий

40 млн за Вератти, не смеши меня. Один Вератти в виду уровня игры и возраста более 100 стоит. А с учетом того, что ПСЖ берет Неймара за клаусулу, то ни про какой договориться нельзя. Надо было изначально не трогать это ПСЖ или вести переговоры по Вератти более мягче, а то устроили шоу, а теперь ни Вератти нет, ни Неймара.

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