ПСЖ нашел трех кандидатов на замену Мбаппе

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ПСЖ нашел трех кандидатов на замену МбаппеФото: Твиттер @KMbappe 

ПСЖ находится в поисках нового форварда на случай ухода Килиана Мбаппе.

По сведениям Telefoot, приоритетная задача парижан - продление контракта с 22-летним игроком, однако клуб хочет быть готов к его возможному уходу.

Отмечается, что ПСЖ продолжает следить за ситуацией с Лионелем Месси, у которого летом истекает контракт с "Барселоной". Также французы проявляют интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну и Мохамеду Салаху из "Ливерпуля".

Ранее сообщалось, что Мбаппе летом может пополнить ряды мадридского "Реала".

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