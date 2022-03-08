ПСЖ нашёл в "Манчестер Юнайтед" замену для Мбаппе

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ПСЖ нашёл в "Манчестер Юнайтед" замену для Мбаппе

Фото инстаграм Маркуса Рэшфорда

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд входит в сферу интересов ПСЖ, сообщает журналист Фабрицио Романо.

По данным инсайдера, парижане видят в 24-летнем футболисте потенциальную замену для Килиана Мбаппе, чей контракт истекает в июне.

Впрочем, пока французский клуб не связывался со звёздным форвардом по поводу возможного трансфера.

Рэшфорд в текущем сезоне сыграл за "МЮ" 24 матча, забил 5 голов и сделал 2 ассиста. Его контракт с клубом истекает в 2023 году.

Рыночная стоимость англичанина оценивается в 85 миллионов евро.

Не пропустите: Рэшфорд обеспокоен своим положением в "Манчестер Юнайтед". | http://soccernews.ru
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