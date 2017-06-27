ПСЖ нашел замену для Верратти в "Интере"

Теги барселонапсжэвер банегаинтер миланмарко верратти

ПСЖ нашел замену для Верратти в "Интере"Французский ПСЖ нашел замену для своего полузащитника Марко Верратти, который этим летом может покинуть клуб, в миланском "Интере".

Как информирует испанская пресса, парижане напрочь отказываются продавать итальянского хавбека каталонской "Барселоне". Несмотря на это, "красно-синие" разрабатывают варианты на случай его ухода. Так, одним из возможных кандидатов на замену Верратти в ПСЖ рассматривают полузащитника "нерадзурри" Эвера Банегу.

Напомним, Мотта близок к уходу из ПСЖ. | soccernews.ru

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