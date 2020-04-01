ПСЖ нашел замену Кавани

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ПСЖ нашел замену Кавани

ПСЖ интересуется нападающим "Монако" Виссамом Бен-Йеддером. Об этом сообщает ABC.

По данным издания, главный тренер парижан Томас Тухель видит в 29-летнем футболисте подходящую замену Эдинсону Кавани, контракт которого действует до лета 2020 года.

Ранее сообщалось, что 33-летним Кавани интересуется "Бока Хуниорс". 

В текущем сезоне Бен-Йеддер провел 31 матч во всех турнирах, забил 19 голов и отдал 9 голевых передач. 

А еще: Аргентинский топ-клуб пригласил Кавани| http://soccernews.ru
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