ПСЖ нашел замену Кавани в АПЛ

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ПСЖ нашел замену Кавани в АПЛ

ПСЖ нацелился на форварда "Эвертона" Ришарлисона.

Как сообщает AS, руководство парижан видит в молодом бразильце возможную замену Эдинсону Кавани, который летом может покинуть клуб.

Отметим, что борьбу за Ришарлисона также ведут "Атлетико", "Милан" и "Челси".

В нынешнем сезоне на счету Ришарлисона 11 голов и 2 результативные передачи в 28 играх.

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