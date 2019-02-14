ПСЖ нашел замену Кавани в АПЛ
ПСЖ нацелился на форварда "Эвертона" Ришарлисона.
Как сообщает AS, руководство парижан видит в молодом бразильце возможную замену Эдинсону Кавани, который летом может покинуть клуб.
Отметим, что борьбу за Ришарлисона также ведут "Атлетико", "Милан" и "Челси".
В нынешнем сезоне на счету Ришарлисона 11 голов и 2 результативные передачи в 28 играх.
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