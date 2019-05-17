ПСЖ нашел замену Кавани в "Ливерпуле"
Форвард "Ливерпуля" Роберто Фирмино попал в сферу интересов ПСЖ.
Как сообщает ВВС, трансфер может состояться предстоящим летом. Отмечается, что руководство ПСЖ рассматривает бразильца в качестве замены Эдинсону Кавани.
Соглашение игрока с клубом рассчитано до 2023 года. Его трансферная стоимость оценивается в 80 миллионов евро.
В этом сезоне Фирмино провел 47 игр, в которых забил 16 голов и отдал 8 результативных передач.
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