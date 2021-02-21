ПСЖ нашел замену Мбаппе

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ПСЖ нашел замену Мбаппе

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к нападающему лондонского "Тоттенхэма" Харри Кейну, сообщает Mirror.

По сведениям издания, французский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно, но лишь в том случае, если команду покинет нападающий Килиан Мбаппе.

Видеть Кейна в составе ПСЖ хочет главный тренер Маурисио Почеттино, который ранее тренировал "Тоттенхэм".

В нынешнем сезоне 27-летний Кейн провел за "Тоттенхэм" 32 матча во всех турнирах, забил 21 гол и отдал 14 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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