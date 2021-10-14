ПСЖ нашел замену Мбаппе в Италии

Фото: инстаграм Душана Влаховича/Автор неизвестен

Парижский "Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к сербскому нападающему флорентийской "Фиорентины" Душану Влаховичу, сообщает Le10Sport.

По сведениям источника, французский клуб рассматривает серба в качестве замены форварду Килиану Мбаппе, который следующим летом может перейти в "Реал" на правах свободного агента.

В нынешнем сезоне 21-летний Влахович провел за "Фиорентину" восемь матчей, забил шесть мячей и отдал один голевой пас. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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