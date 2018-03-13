ПСЖ нашел замену Неймару в АПЛ



ПСЖ проявляет интерес к нападающему "Тоттенхэма" Харри Кейну, сообщают испанские СМИ.

По сведениям издания, парижане могут купить форварда, если летом клуб покинет бразилец Неймар, который разочарован выступлениями в Париже.

Стоит отметить, что 24-летним Кейном также интересуются "Реал" и "Манчестер Сити". Сумма трансфера может превысить 200 миллионов евро.

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