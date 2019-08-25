ПСЖ нашел замену Неймару в АПЛ



ПСЖ проявляет интерес к ивуарийскому нападающему "Кристал Пэлас" Уилфриду Заа, сообщает The Mirror.

По сведениям издания, французский клуб рассматривает кандидатуру Заа в качестве возможной замены бразильцу Неймару, которым активно интересуются "Реал" и "Барселона".

Ранее сообщалось, что "Кристал Пэлас" оценивает своего игрока в 110 миллионов евро. Интерес к нему проявляли "Манчестер Юнайтед" и "Арсенал", но они отказались платить требуемую сумму.

26-летний Заа в прошлом сезоне провел за "Кристал Пэлас" 36 матчей во всех турнирах, забил 10 голов и отдал 10 результативных передач. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2023 года.

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