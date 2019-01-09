ПСЖ нашёл замену Рабьо в Серии А

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ПСЖ нашёл замену Рабьо в Серии А

ПСЖ вынужден выйти на трансферный рынок в связи со скорым уходом из клуба полузащитника Адриана Рабьо.

Как сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио, парижане видят замену своему воспитаннику в Лоренцо Пеллегрини из "Ромы".

ПСЖ готов заплатить полную сумму отступных за 22-летнего итальянца в размере 30 миллионов евро.

В текущем сезоне Пеллегрини сыграл за "Рому" 15 матчей, забил 2 гола и сделал 5 ассистов. Его контракт с "волками" рассчитан до июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 35 миллионов евро.

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