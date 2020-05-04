ПСЖ нашел замену Силве в "Барселоне"

"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает Goal.com.

По сведениям издания, французский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе парижан Умтити может заменить капитана команды бразильца Тьяго Силву.

Ранее сообщалось, что "Барселона" из-за финансовых сложностей готова продать француза за 40-50 миллионов евро.

В нынешнем сезоне 26-летний Умтити провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2023 года.

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