ПСЖ нашел замену Силве в "Барселоне"
"Пари Сен-Жермен" проявляет интерес к французскому защитнику "Барселоны" Самуэлю Умтити, сообщает Goal.com.
По сведениям издания, французский клуб может приобрести футболиста в летнее трансферное окно. В составе парижан Умтити может заменить капитана команды бразильца Тьяго Силву.
Ранее сообщалось, что "Барселона" из-за финансовых сложностей готова продать француза за 40-50 миллионов евро.
В нынешнем сезоне 26-летний Умтити провел за "Барселону" 16 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. Его контракт с каталонским клубом действует до лета 2023 года.
Не пропустите: Умтити определился со своим будущим в "Барселоне". | http://soccernews.ru
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|О
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|3
|Атлетико Мадрид
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|Леванте
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|20
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|Сельта Виго
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|20
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|20
|Эспаньол
|20
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