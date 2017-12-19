ПСЖ нашёл замену Тьяго Мотте

ПСЖ нашёл замену полузащитнику Тьяго Мотте, который, скорее всего, по окончании сезона покинет клуб.

Как сообщает французская пресса, парижане нацелились на хавбека "Лацио" Сергея Милинковича-Савича. Отмечается, что скауты столичного гранда уже несколько раз просматривали игру 22-летнего серба.

"Лацио", в свою очередь, хочет удержать игрока и готово продать его не менее чем за 80 миллионов евро.

Не пропустите: Эмери рассказал, какого игрока не хватает ПСЖ. | http://soccernews.ru