ПСЖ нашёл звёздную замену для Леонардо

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ПСЖ нашёл звёздную замену для Леонардо

Фото твиттер Rob Hoadley

Руководство ПСЖ сделало своим приоритетом приглашение Арсена Венгера на пост спортивного директора клуба.

По информации RMC Sport, 72-летний специалист может по окончании сезона сменить на указанной должности Леонардо.

Сам Венгер заинтересован в работе в "ПСЖ", особенно, если команду возглавит Зинедин Зидан.

Француз с 1996 по 2018 год возглавлял лондонский "Арсенал", после чего уже не вернулся к тренерской работе.

Сейчас Венгер руководит отделом ФИФА по глобальному развитию футбола. 

Не пропустите: ПСЖ собирается уволить Леонардо по двум причинам. | http://soccernews.ru 
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