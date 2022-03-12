ПСЖ нашёл звёздную замену для Леонардо
Фото твиттер Rob Hoadley
Руководство ПСЖ сделало своим приоритетом приглашение Арсена Венгера на пост спортивного директора клуба.
По информации RMC Sport, 72-летний специалист может по окончании сезона сменить на указанной должности Леонардо.
Сам Венгер заинтересован в работе в "ПСЖ", особенно, если команду возглавит Зинедин Зидан.
Француз с 1996 по 2018 год возглавлял лондонский "Арсенал", после чего уже не вернулся к тренерской работе.
Сейчас Венгер руководит отделом ФИФА по глобальному развитию футбола.
Не пропустите: ПСЖ собирается уволить Леонардо по двум причинам. | http://soccernews.ru
Комментарии
Лента новостей
-
"Бавария" не смогла победить "Хоффенхайм" в Бундеслиги
-
Фанаты ПСЖ выступили с заявлением к руководству клуба
-
"Сассуоло" упустил победу над худшей командой Серии А
-
"Динамо" разгромило тульский "Арсенал" и приблизилось к "Зениту"
-
Почеттино назвал причину поражения ПСЖ от "Реала"
-
"Эспаньол" упустил победу над худшей командой Ла Лиги
-
Салах установил рекорд "Ливерпуля"
-
"Челси" рискует не доиграть сезон
-
"Ливерпуль" победил "Брайтон" и приблизился к лидеру
-
ПСЖ нашёл звёздную замену для Леонардо
-
"Манчестер Сити" и "Реал" поспорят за защитника "Челси"
-
Николсон оценил качества тренера "Спартака" Ваноли
-
ПСЖ создаст все условия для подготовки Месси к ЧМ-2022
-
"Уфа" и "Нижний Новгород" обошлись без голов в 21-м туре РПЛ
-
Де Хеа заразился коронавирусом
-
1
Совет АПЛ отстранил Абрамовича от управления "Челси"
-
Агент Юри Алберто прокомментировал будущее бразильца в "Зените"
-
"Барселона" нашла в "Манчестер Юнайтед" альтернативу Холанду
-
Клопп высказался о проблемах с продлением контракта Салаха
-
"Челси" рискует потерять часть игроков из-за санкций
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСЖ
|27
|68
|2
|Марсель
|28
|56
|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
|41
|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13