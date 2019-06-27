ПСЖ настаивает на включении Дембеле в сделку по Неймару

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ПСЖ настаивает на включении Дембеле в сделку по Неймару

ПСЖ отклонил первое предложение "Барселоны" по трансферу нападающего Неймара.

"Сине-гранатовые" предложили за бразильца 100 миллионов евро и права на полузащитника Филиппе Коутиньо, но такие условия не устроили парижан.

Как сообщает Sport.es, французский гранд настаивает на включении в сделку вингера Усмана Дембеле.

В подписании 22-летнего футболиста лично заинтересован главный тренер ПСЖ Томас Тухель, который хорошо знаком с ним по совместной работе в дортмундской "Боруссии".

"Барса", в свою очередь, не против расстаться с Дембеле, который не является игроком стартового состава, а также регулярно нарушает дисциплину. 

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