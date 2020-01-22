ПСЖ назвал "Арсеналу" цену на Курзаву
Парижский ПСЖ готов расстаться с защитником Левеном Курзавой, которым интересуется лондонский "Арсенал", сообщает The Telegraph.
По сведениям издания, французский клуб оценивает футболиста в 5-10 миллионов евро. "Арсенал" надеется на меньшую сумму, так как контракт француза с клубом истекает через полгода. При этом, лондонцы уже согласовали с игроком условия личного контракта.
В нынешнем сезоне 27-летний Курзава провел за ПСЖ 14 матчей во всех турнирах, в которых отдал одну результативную передачу.
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