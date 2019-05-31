ПСЖ назвал "Атлетико" цену за Кавани

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ПСЖ назвал "Атлетико" цену за Кавани
ПСЖ готов продать в "Атлетико" уругвайского нападающего Эдинсона Кавани, сообщает AS.

По сведениям издания, французский клуб оценивает футболиста в 50 миллионов евро. Сам игрок не против перебраться в испанский клуб.

В минувшем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

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