ПСЖ назвал "Атлетико" цену за Кавани
ПСЖ готов продать в "Атлетико" уругвайского нападающего Эдинсона Кавани, сообщает AS.
По сведениям издания, французский клуб оценивает футболиста в 50 миллионов евро. Сам игрок не против перебраться в испанский клуб.
В минувшем сезоне 32-летний Кавани провел за ПСЖ 33 матча во всех турнирах, в которых забил 23 гола и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.
Не пропустите: ПСЖ нашел замену Кавани в "Ливерпуле". | http://soccernews.ru
опрос
главное
Лента новостей
-
"Динамо" заплатило за Шиманьского 5,5 миллионов евро
-
Польский хавбек Шиманьский перешел в "Динамо"
-
1
Дзюба: "Женщина лет 40 показала отношение к российскому футболу, продемонстрировав морщинистую попку"
-
"Челси" готов отпустить Сарри в "Ювентус"
-
Лукас Моура: "Манчестер Юнайтед" хотел арендовать меня, но я не был готов на это"
-
"Спартак" показал подборку лучших голов в сезоне-2018/19
-
ПСЖ назвал "Атлетико" цену за Кавани
-
Бывший тренер "Спартака" покинул пост наставника минского "Динамо"
-
"Леганес" вновь взял в аренду полузащитника "Реала"
-
Тарасов выразил поддержку "Анжи", который испытывает финансовые трудности
-
Дзюба рассказал, как настраивал игроков сборной России на серию пенальти с Испанией на ЧМ-2018
-
Роналдо: "Месси - номер один. Такого игрока мы не увидим еще лет 20-30"
-
Адвокат Мамаева на нарушение прав футболисту уполномоченному по правам человека
-
Джикия - лучший игрок "Спартака" по версии фанатов
-
Клопп рассказал о возможном участии Фирмино в финальном матче Лиги чемпионов
-
Александер-Арнольд: "В прошлом году мы прошли в финал ЛЧ, "Тоттенхэм" ни разу не делал этого"
-
Нил Леннон стал новым тренером "Селтика"
-
Клопп: "Я расстроюсь, если узнаю, что многие в Германии будут болеть за "Тоттенхэм"
-
Президент "Ростова": "Не довольны результатом. Я испытал полное опустошение и разочарование"
-
Экс-игрок ЦСКА Эрнандес будет выступать за "Сельту"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|38
|87
|2
|Атлетико Мадрид
|38
|76
|3
|Реал Мадрид
|38
|68
|4
|Валенсия
|38
|61
|5
|Хетафе
|38
|59
|6
|Севилья
|38
|59
|7
|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
|53
|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
|47
|13
|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
|15
|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
|38
|41
|17
|Сельта Виго
|38
|41
|18
|Жирона
|38
|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32