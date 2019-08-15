ПСЖ назвал "Барселоне" очередные условия для трансфера Неймара

ПСЖ хочет получить от "Барселоны" 100 миллионов евро и двух игроков за бразильского нападающего Неймара, сообщает L'Equipe.

По сведениям издания, парижский клуб проявляет интерес к защитнику Нелсону Семеду, полузащитнику Филиппе Коутиньо и Усмана Дембеле. Парижане намерены получить двух игроков из этого списка.

Ранее сообщалось, что "Барселона" предлагает парижанам 50 миллионов евро, а также Коутиньо и полузащитника Ивана Ракитича. Переговоры между клубами продолжаются.

Также на 27-летнего Неймара претендует "Реал".

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