ПСЖ назвал "Барселоне" условие по трансферу Неймара

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ПСЖ назвал "Барселоне" условие по трансферу Неймара

"Пари Сен-Жермен" может продать "Барселоне" бразильского нападающего Неймара, сообщает El Chiringuito.

По сведениям издания, парижский клуб хочет получить за футболиста 80 миллионов евро и французского нападающего каталонцев Усмана Дембеле.

Ранее сообщалось, что Неймар готов вернуться в "Барселону", за которую он выступал с 2013 по 2017 годы.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 23-летнего Дембеле один гол в девяти матчах за "Барселону".

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