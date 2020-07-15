ПСЖ назвал "Барселоне" условие по трансферу Неймара

"Пари Сен-Жермен" может продать "Барселоне" бразильского нападающего Неймара, сообщает El Chiringuito.

По сведениям издания, парижский клуб хочет получить за футболиста 80 миллионов евро и французского нападающего каталонцев Усмана Дембеле.

Ранее сообщалось, что Неймар готов вернуться в "Барселону", за которую он выступал с 2013 по 2017 годы.

В нынешнем сезоне 28-летний Неймар провел за ПСЖ 22 матча во всех турнирах, в которых забил 18 голов и отдал 10 результативных передач. На счету 23-летнего Дембеле один гол в девяти матчах за "Барселону".

Не пропустите: "Барселона" и ПСЖ намерены бесплатно заполучить одного из лидеров "Баварии". | http://soccernews.ru