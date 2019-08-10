ПСЖ назвал "Барселоне" условия трансфера Неймара

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ПСЖ назвал "Барселоне" условия трансфера Неймара

У "Барселоны" появились неплохие шансы вернуть этим летом нападающего ПСЖ Неймара, сообщает Goal.com.

По информации ресурса, парижане выдвинули "блаугране" вполне реальные условия трансфера 27-летнего футболиста.

За бразильца французский гранд требует 50 миллионов евро, а также защитника Нелсона Семеду и хавбека Филиппе Коутиньо.

Напомним, что два года назад ПСЖ купил Неймара у "Барселоны" за 222 миллиона евро.

Помимо "сине-гранатовых" на звёздного форварда претендует мадридский "Реал".

Не пропустите: "Реал" предлагает Неймару фантастическую зарплату. | http://soccernews.ru
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