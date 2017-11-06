ПСЖ назвал цену на Ди Марию

Французский ПСЖ назвал цену на своего вингера Анхеля Ди Марию, информирует le10sport.

По сведениям источника, парижане будут готовы расстаться с аргентинцем, если за него будет предложено не менее 75-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ди Мария забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 11 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ предложил своего вингера "Челси". | soccernews.ru