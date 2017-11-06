ПСЖ назвал цену на Ди Марию

Теги псжанхель ди мария

ПСЖ назвал цену на Ди МариюФранцузский ПСЖ назвал цену на своего вингера Анхеля Ди Марию, информирует le10sport.

По сведениям источника, парижане будут готовы расстаться с аргентинцем, если за него будет предложено не менее 75-ти миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ди Мария забил 1 гол и сделал 4 результативные передачи в 11 матчах за ПСЖ.

Напомним, ПСЖ предложил своего вингера "Челси". | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Вот в чем будут играть на Чемпионате Мира ведущие сборные планеты

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 12 32
2 Монако 12 28
3 Лион 12 25
4 Марсель 12 24
5 Нант 12 23
6 Сент-Этьен 12 18
7 ФК Кан 12 18
8 Монпелье 12 16
9 Бордо 12 16
10 Ренн 12 15
11 Труа 12 15
12 Тулуза 12 15
13 Генгам 12 14
14 Анжер 12 13
15 Ницца 12 13
16 Дижон 12 12
17 Амьен 11 11
18 Страсбур 12 10
19 Лилль 11 9
20 Метц 12 3
Полная таблица

топ-5 тегов